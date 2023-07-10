В Ельцин Центре покажут полную версию культового фильма

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Через пару дней, а точнее — в четверг, 20 июля, — в кинозале Ельцин Центра начнётся показ любимой многими фантастической подростковой драмы Ричарда Келли «Донни Дарко». Фильму уже больше 20 лет, но немногие поклонники его знают, что существует полная, режиссёрская версия. А именно её и покажут в Екатеринбурге.Напомним, что герой фильма «Донни Дарко» — мрачный американский подросток из аккуратного и тихого городка. Как и многих современных тинейджеров, паренька мучают тревоги и депрессия, из-за чего ему даже приходится посещать психотерапевта. А однажды он то ли во сне, то ли наяву знакомиться с гигантским прямоходящим кроликом, который сообщает ему о приближающемся конце света.«Донни Дарко» — тот случай, когда фильм провалился в прокате, не окупив даже свой скромный бюджет, но при этом обрёл культовый статус и огромную армию поклонников, которая бесконечно пересматривает его и строит различные теории о том, что за послание зашифровано в этом произведении авторами. К сожалению, режиссёр Ричард Келли за последующие два десятилетия не создал ничего столь же выдающегося, но зато «Донни Дарко» вывел в звёзды Джейка Джилленхола, на момент съёмок никому ещё неизвестного актёра. Помимо него в фильме сыграли Патрик Суэйзи, Дрю Бэрримор, Джина Мэлоун и сестра исполнителя главной роли Мэгги.В кинотеатрах «Донни Дарко» изначально шёл в версии продолжительностью 113 минут. В Ельцин Центре на этой неделе начнут показывать режиссёрскую версию, которая на 20 минут длиннее. Показ фильма по «ельцинской» традиции будет на языке оригинала с русскими субтитрами.