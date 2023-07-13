В Екатеринбурге состоится фестиваль «КиноТеатрум»

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Фестиваль «КиноТеатрум» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 19 августа. Это продолжение традиции проведения Венского фестиваля музыкальных фильмов.В программу фестиваля входят: живые театральные постановки (с 17:00 до 19:00), живая музыка (с 19:00 до 21:00) и классические музыкальные фильмы (после 21:00).Режим работы фестиваля:- С 12 по 16 августа – с 17:00 до 23:00- 17 и 18 августа – с 19:00 до 23:00- 19 августа с 17:00 до 23:00Фестиваль будет проходить на набережной Исети перед ККТ «Космос» на улице Дзержинского, 2. На территории фестиваля будет действовать фуд-зона. Для комфорта зрителей установят около 500 стульев.«КиноТеатрум» является проектом частного универсального театра «Театрум». Он реализуется по инициативе администрации города как продолжение традиции проведения Венского фестиваля музыкальных фильмов, который проходил в Екатеринбурге с 2010 по 2021 год.