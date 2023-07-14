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На празднике в свердловском городе выступят Стас Михайлов и Клава Кока
Волчанск. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Волчанске на празднике 26 августа выступят Стас Михайлов, Клава Кока и Дмитрий Колдун. Об этом сообщил глава администрации Волчанского ГО Александр Вервейн.
Праздник посвящен Дню шахтера и Дню города. Концерт начнется в в 19:00.
Глава администрации Волчанского ГО добавил, что танцевальную подборку составит диджей Игорь Дуденко.
Праздник посвящен Дню шахтера и Дню города. Концерт начнется в в 19:00.
«Всех, кто хочет круто провести летний вечер и отдохнуть с друзьями под музыку популярных исполнителей, приглашаю 26 августа в Волчанск на праздник, посвящённый Дню города и Дню шахтёра»,
– пишет Александр Вервейн в соцсетях.
Глава администрации Волчанского ГО добавил, что танцевальную подборку составит диджей Игорь Дуденко.
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