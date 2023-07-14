На празднике в свердловском городе выступят Стас Михайлов и Клава Кока





– пишет Александр Вервейн в соцсетях. «Всех, кто хочет круто провести летний вечер и отдохнуть с друзьями под музыку популярных исполнителей, приглашаю 26 августа в Волчанск на праздник, посвящённый Дню города и Дню шахтёра»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Волчанске на празднике 26 августа выступят Стас Михайлов, Клава Кока и Дмитрий Колдун. Об этом сообщил глава администрации Волчанского ГО Александр Вервейн.Праздник посвящен Дню шахтера и Дню города. Концерт начнется в в 19:00.Глава администрации Волчанского ГО добавил, что танцевальную подборку составит диджей Игорь Дуденко.