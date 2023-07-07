В Екатеринбурге начался фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня, 14 июля, стартовал XIV сезон международного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.На пресс-конференции организаторы сообщили, что в этом году кроме муралов появятся работы на остановках и общественном транспорте. Также обновят несколько подземных переходов: «Стена Виктора Цоя») и подземку к ТЮЗу. Город преображать будут художники из России и из-за рубежа. Будут использованы разные механики: мозаика, барельефы, инсталляции и световые конструкции.В этом году в рамках фестиваля появятся новые мероприятия. К кинопоказам, артист-токам, граффити-джему, спектаклю об уличном искусстве добавится формат House Plant SWAP, который пройдет в коллаборации с проектом «ПОЛЕ» 15 июля в 12:00. Горожане смогут пройти экскурсию в оранжерее Городского детского экологического центра и поработать с художником Сергеем Акрамовым.Кроме того, вернется акция «Люди рисуют», в рамках которой арт-объект будут создавать художник и все желающие. В этом сезоне будет несколько таких механик в коллаборации с художниками и партнерами: Jaume Molera на улице Токарей, 31а; Тасия Спирина и Жизнь Март – стена вдоль улицы Гражданской; Руслана Purpur.moon и команда сотового оператора МОТИВ на улице Репина, 3; с актерами онлайн-кинотеатра Premier.Экскурсии по объектам уличного искусства будут проходить по трем маршрутам в трех видах: пешей, велосипедной и беговой. Пробежка по арт-объектам фестиваля с одним из организаторов Константином Рахмановым пройдет на следующей неделе.