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Кинотеатр под открытым небом будет работать в Летнем парке Уралмаш в Екатеринбурге
Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского
В Екатеринбурге в эти выходные, 15 и 16 июля, будет работать кинотеатр под открытым небом в Летнем парке Уралмаш. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО имени Маяковского.
Для детей в эти дни будут показывать мультики. Всей семьей можно будет посмотреть популярные полнометражные мультфильмы, а затем – кинохиты Marvel. Вечер завершится романтической комедией.
Расписание кинопоказов:
Суббота, 15 июля:
16:00 – Мультфильмы СТС (0+);
17:00 – Вверх (0+);
19:00 – Железный человек 1 (12+);
21:00 – Мамма Миа (16+).
Воскресенье, 16 июля:
16:00 – Мультфильмы СТС (0+);
17:00 – Рататуй (0+);
19:00 – Железный человек 2 (12+);
21:00 – Билет в рай (12+).
Отмечается, что кинотеатр будет работать в любую погоду, кроме урагана и шторма. Скамеек и шезлонгов на всех может не хватить. Рядом будет стоять фудкорт.
Для детей в эти дни будут показывать мультики. Всей семьей можно будет посмотреть популярные полнометражные мультфильмы, а затем – кинохиты Marvel. Вечер завершится романтической комедией.
Расписание кинопоказов:
Суббота, 15 июля:
16:00 – Мультфильмы СТС (0+);
17:00 – Вверх (0+);
19:00 – Железный человек 1 (12+);
21:00 – Мамма Миа (16+).
Воскресенье, 16 июля:
16:00 – Мультфильмы СТС (0+);
17:00 – Рататуй (0+);
19:00 – Железный человек 2 (12+);
21:00 – Билет в рай (12+).
Отмечается, что кинотеатр будет работать в любую погоду, кроме урагана и шторма. Скамеек и шезлонгов на всех может не хватить. Рядом будет стоять фудкорт.
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