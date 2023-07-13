Кинотеатр под открытым небом будет работать в Летнем парке Уралмаш в Екатеринбурге

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в эти выходные, 15 и 16 июля, будет работать кинотеатр под открытым небом в Летнем парке Уралмаш. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО имени Маяковского.Для детей в эти дни будут показывать мультики. Всей семьей можно будет посмотреть популярные полнометражные мультфильмы, а затем – кинохиты Marvel. Вечер завершится романтической комедией.Расписание кинопоказов:16:00 – Мультфильмы СТС (0+);17:00 – Вверх (0+);19:00 – Железный человек 1 (12+);21:00 – Мамма Миа (16+).16:00 – Мультфильмы СТС (0+);17:00 – Рататуй (0+);19:00 – Железный человек 2 (12+);21:00 – Билет в рай (12+).Отмечается, что кинотеатр будет работать в любую погоду, кроме урагана и шторма. Скамеек и шезлонгов на всех может не хватить. Рядом будет стоять фудкорт.