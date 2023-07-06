В Берёзовский из Волгограда выехала белочка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Через несколько недель в городе Берёзовском Свердловской области появится новый уличный арт-объект. Это будет белочка высотой более метра.Белочку с золотым орехом в лапках изготовили в Волгограде из кортеновской стали — материала прочного и устойчивого к атмосферным воздействиям. Установить изображение зверька планируют на дорожке между улицей Спортивной и Брусницын-парком. Таким образом, она пополнит скульптурные фигуры, которые время от времени появляются в разных местах Берёзовского (в их числе, например, Маугли на Тропе здоровья).Точный размер волгоградской белочки, которая поселится в Берёзовском, 1 метр 20 сантиметров. По информации Вк-группы «Берёзовский. Новости золотого города», арт-объект уже выехал из города на Волге в сторону Урала.