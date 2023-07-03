«Синюю линию» обновят в Екатеринбурге

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге обновят туристический маршрут «Синяя линия » в рамках проведения традиционного фестиваля «Царские дни».«Синяя линия» знакомит горожан и гостей города с историей пребывания в Екатеринбурге царской семьи императора Николая II. Линия была нанесена в 2018 году – к 100-летию со дня гибели Романовых. Протяженность маршрута составляет 6,3 километра. На его прохождение желающий потратит примерно 1,5 часа.В рамках проведения «Царских дней» c 13 по 15 июля синяя линия маршрута будет обновлена.Всего на маршруте 11 исторических объектов: Храм-на-Крови, Духовно-Просветительский центр «Царский», Деревянная часовня в честь великомученицы Елисаветы Феодоровны, Храм Вознесения Господня, Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, Колизей, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Часовня Александра Невского, Уральский государственный горный университет, Ново-Тихвинский монастырь и мультимедийный парк «Россия – Моя история».