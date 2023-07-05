Книга про известного Неизвестного появилась в музее его имени в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники Художественного музея Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге (улица Добролюбова, 14) выпустили посвящённую ему книгу. Издание с ограниченным тиражом можно приобрести в сувенирной лавке музея.На страницах книги «Лицо без маски» размещены воспоминания об известном художнике и скульпторе его коллег, переводчиков,историков и людей других профессий, которые так или иначе пересекались с Неизвестным в жизни и в работе. Среди авторов этих воспоминаний — Борис Жутовский, Виталий Волович, архитектор Камиль Казаев, президент Пушкинского музея Ирина Антонова и многие другие. Предисловие к ней написала журналист и биограф Неизвестного Юлия Матафонова.Книга богато иллюстрирована и вполне может считаться художественным альбомом. К изданию книгу готовили сотрудники музея Эрнста Неизвестного. Её выпуск стал первым мероприятием в праздновании столетия со дня рождения художника и скульптора, которое будет отмечаться в 2025 году.