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Екатеринбуржцы смогут принять участие в создании арт-объекта
Фото предоставлено организаторами фестиваля STENOGRAFFIA
Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в создании арт-объекта фестиваля STENOGRAFFIA. Планируется сделать арт-объект со стилизованными портретами горожан.
Организаторы фестиваля рассказали, что основа будущего мурала – портреты горожан. Проект будет реализован Андреем Люблинским вместе со студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ и партнером проекта ЦСБ Контроль. Вместе они создадут мурал «Портреты на заказ», в котором будут запечатлены жители Екатеринбурга.
Чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить заявку и прикрепить к ней одну фотографию. Анкета доступна по ссылке, заполнить ее можно с 13:00 7 июля до 13:00 9 июля.
Напомним, что сам фестиваль STENOGRAFFIA стартует 14 июля.
Организаторы фестиваля рассказали, что основа будущего мурала – портреты горожан. Проект будет реализован Андреем Люблинским вместе со студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ и партнером проекта ЦСБ Контроль. Вместе они создадут мурал «Портреты на заказ», в котором будут запечатлены жители Екатеринбурга.
Чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить заявку и прикрепить к ней одну фотографию. Анкета доступна по ссылке, заполнить ее можно с 13:00 7 июля до 13:00 9 июля.
Напомним, что сам фестиваль STENOGRAFFIA стартует 14 июля.
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