Прошлое отечественной рок-музыки продолжают вспоминать в Ельцин Центр

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ельцин Центре продолжается цикл «Поколение дворников и сторожей», который посвящён истории советской и российской рок-музыки. В него входят выставки, концерты, лекции и прочие мероприятия.Самое ближнее событие в программе цикла состоится уже завтра 7 июля. Пятничным вечером в Ельцин Центре покажут художественный фильм «На тебе сошёлся клином белый свет». Он рассказывает о Янке Дягилевой, легендарной рок-певице, трагически погибшей в совсем молодом возрасте. Сценарист и режиссёр Игорь Поплаухин попытался представить, как прожила последний день своей короткой жизни Янка. Главную роль в фильме сыграла Киа Пиевская.А во вторник, 11 июля, в арт-галерее Ельцин Центра пройдёт экскурсия «Поэт среди рокеров или рокер среди поэтов?». Герой её — ещё один рано ушедший отечественный рок-исполнитель и поэт Александр Башлачёв.Выставка «Поколение дворников и сторожей», которая дала название всему циклу, продлится в Арт-галерее до 16 июля.