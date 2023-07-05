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На сцену Сада Нурова выйдут комики
Фото: Сад Нурова / vk.com/sadnurova
Завтрашним вечером Сад Нурова в Екатеринбурге наполнится смехом разной степени громкости. Здесь на сколоченной силами горожан сцене выступят стендап-комики.
Выступления комиков в Саду Нурова пройдут в формате «Открытого микрофона». Пятнадцать заявивших желание поучаствовать комиков — начинающих и уже опытных — будут выходить к микрофону со своими монологами. По правилам вечера, каждому выступающему предоставляется минимум 2 минуты. Если за эти 2 минуты стендап-комик сумеет рассмешить публику, то ему предоставят ещё время, но не более 5 минут.
Начало мероприятия запланировано на 20:00, но участников и зрителей просят подойти пораньше. Вход небесплатный, но и фиксированной платы нет — организаторы примут купюру любого номинала. А уже на субботу, 8 июля запланировано следующее выступление комиков по той же схеме.
К сожалению, предыдущее мероприятие в Саду Нурова — дискуссионные посиделки на тему «Нужна ли нам демократия» — было сорвано силовиками. Остаётся надеяться, что вечер юмора покажется господам полицейским не столь крамольным событием.
Выступления комиков в Саду Нурова пройдут в формате «Открытого микрофона». Пятнадцать заявивших желание поучаствовать комиков — начинающих и уже опытных — будут выходить к микрофону со своими монологами. По правилам вечера, каждому выступающему предоставляется минимум 2 минуты. Если за эти 2 минуты стендап-комик сумеет рассмешить публику, то ему предоставят ещё время, но не более 5 минут.
Начало мероприятия запланировано на 20:00, но участников и зрителей просят подойти пораньше. Вход небесплатный, но и фиксированной платы нет — организаторы примут купюру любого номинала. А уже на субботу, 8 июля запланировано следующее выступление комиков по той же схеме.
К сожалению, предыдущее мероприятие в Саду Нурова — дискуссионные посиделки на тему «Нужна ли нам демократия» — было сорвано силовиками. Остаётся надеяться, что вечер юмора покажется господам полицейским не столь крамольным событием.
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