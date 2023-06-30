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В Екатеринбурге раздали награды победителям фестиваля «Коляда-Plays»
Фото: Коляда-Plays-2023 / vk.com
Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» закончился вместе с первым месяцем лета. В пятницу, 30 июня, его победителям раздали награды.
Гран-при фестиваля «Коляда-Plays» в этом году получил спектакль «Тихий свет», поставленный в городе Губаха труппой театра «Доминанта». В основе этой постановки, руководил которой режиссёр Дмитрий Огородников, лежит пьеса Романа Козырчикова.
Лучшей актрисой фестиваля признана Насира Мамбетова за роль в спектакле Театр юного зрителя города Бишкек (Кыргызстан) «Старая зайчиха». Спектакль поставлен по пьесе Николая Коляды режиссёром Уланом Карыпбаевым. А исполнителем лучшей мужской роли назвали Юрия Сысоева из Нижнетагильского драматического театра за работу в спектакле «Озорник». С полным перечнем лауреатов можно ознакомиться на сайте «Коляда-Театра».
Фестиваль «Коляда-Plays» в этом году проводился в 16 раз. Основан он был известным уральским драматургом, режиссёром, педагогом и актёром Николаем Колядой, театр которого по традиции был в центре всего мероприятия. В фестивальный вихрь были вовлечены и другие театры Екатеринбурга, в которых показывали спектакли участников из разных городов. Закончился фестиваль показом спектакля «Сорочинская ярмарка» на сцене «Коляда-Театра».
Гран-при фестиваля «Коляда-Plays» в этом году получил спектакль «Тихий свет», поставленный в городе Губаха труппой театра «Доминанта». В основе этой постановки, руководил которой режиссёр Дмитрий Огородников, лежит пьеса Романа Козырчикова.
Лучшей актрисой фестиваля признана Насира Мамбетова за роль в спектакле Театр юного зрителя города Бишкек (Кыргызстан) «Старая зайчиха». Спектакль поставлен по пьесе Николая Коляды режиссёром Уланом Карыпбаевым. А исполнителем лучшей мужской роли назвали Юрия Сысоева из Нижнетагильского драматического театра за работу в спектакле «Озорник». С полным перечнем лауреатов можно ознакомиться на сайте «Коляда-Театра».
Фестиваль «Коляда-Plays» в этом году проводился в 16 раз. Основан он был известным уральским драматургом, режиссёром, педагогом и актёром Николаем Колядой, театр которого по традиции был в центре всего мероприятия. В фестивальный вихрь были вовлечены и другие театры Екатеринбурга, в которых показывали спектакли участников из разных городов. Закончился фестиваль показом спектакля «Сорочинская ярмарка» на сцене «Коляда-Театра».
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