В День строителя в Екатеринбурге выступят Леонид Агутин и группа REFLEX





– рассказали организаторы. «Этот год – особенный, поскольку День строителя вошел в состав мероприятий недели празднования 300-летия Екатеринбурга. Мы уверены, что два хедлайнера будут достойным подарком и строителям, и всем горожанам»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На масштабном праздновании Дня строителя в Екатеринбурге выступят Леонид Агутин и группа REFLEX. Концерт пройдет 12 августа в Историческом сквере.Праздник будет идти с 12.00 до 22.00 в Историческом сквере и на улице Пушкина. Гостей ждут развлекательные площадки, мастер-классы по строительным специальностям, выставка техники, шоу экскаваторов и мотошоу.На главной сцене состоится финал конкурса «Миссис стройкомплекс. Суперфинал». Ожидается, что во время исполнения одной из песен группы REFLEX участницы выйдут на сцену вместе с Ириной Нельсон.Также на главной сцене пройдет награждение победителей Спартакиады предприятий строительного комплекса, которая начнется в июле.