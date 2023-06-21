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В парке Маяковского в Екатеринбурге откроется летний кинотеатр
Культура
Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского
В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге открывается летний кинотеатр. Фильмы будут показывать на аллее с 1 июля по 20 августа.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе парка, будут показаны актуальные жанровые фильмы, романтические комедии, знакомые мелодрамы, советское кино, анимация и другие картины.
Гости смогут расположиться на шезлонгах или же взять с собой плед. Кино и мультфильмы будут показывать каждый день с 16.00. Запланировано два сеанса по будням и три по выходным.
В день открытия летнего кинотеатра, 1 июля, гостей ждет киноквиз, подарки от парка и партнеров проекта, а также два фильма. За расписанием сеансов можно следить на сайте парка.
Кроме того, фильмы можно будет посмотреть на свежем воздухе и в Летнем парке Уралмаш. Там пройдет несколько киносеансов в июле и августе.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе парка, будут показаны актуальные жанровые фильмы, романтические комедии, знакомые мелодрамы, советское кино, анимация и другие картины.
Гости смогут расположиться на шезлонгах или же взять с собой плед. Кино и мультфильмы будут показывать каждый день с 16.00. Запланировано два сеанса по будням и три по выходным.
В день открытия летнего кинотеатра, 1 июля, гостей ждет киноквиз, подарки от парка и партнеров проекта, а также два фильма. За расписанием сеансов можно следить на сайте парка.
Кроме того, фильмы можно будет посмотреть на свежем воздухе и в Летнем парке Уралмаш. Там пройдет несколько киносеансов в июле и августе.
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