В парке Маяковского в Екатеринбурге откроется летний кинотеатр

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге открывается летний кинотеатр. Фильмы будут показывать на аллее с 1 июля по 20 августа.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе парка, будут показаны актуальные жанровые фильмы, романтические комедии, знакомые мелодрамы, советское кино, анимация и другие картины.Гости смогут расположиться на шезлонгах или же взять с собой плед. Кино и мультфильмы будут показывать каждый день с 16.00. Запланировано два сеанса по будням и три по выходным.В день открытия летнего кинотеатра, 1 июля, гостей ждет киноквиз, подарки от парка и партнеров проекта, а также два фильма. За расписанием сеансов можно следить на сайте парка.Кроме того, фильмы можно будет посмотреть на свежем воздухе и в Летнем парке Уралмаш. Там пройдет несколько киносеансов в июле и августе.