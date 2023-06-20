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Екатеринбургский комик опять вернулся к «Ёлкам»
Культура
Кадр из фильма «Ёлки-9»
Известный блогер, комедийный актёр, сценарист и продюсер Евгений Кулик во второй раз взялся за «Ёлки». Десятую часть долгоиграющей новогодней киноэпопеи, как и в прошлом году, снимают с самым активным его участием.
Пока неизвестно, появится ли Кулик в кадре новых «Ёлок» (в девятой части он исполнял одну из главных ролей), но в титрах точно будет фигурировать не на последнем месте. На проекте он выступает креативным продюсером и одним из авторов сценария (второй — Дмитрий Балуев). Среди актёрского же состава: Константин Хабенский, Фёдор Добронравов, Ян Цапник, Сергей Бурунов, Светлана Немоляева. Занят в десятых «Ёлках» и ещё один екатеринбургский комик, Сергей Светлаков.
Как сообщает новостное агентство «Моменты», съёмки очередных «Ёлок» идут полным ходом. Екатеринбург они на сей раз минуют: съёмочные локации расположены на территории Подмосковья и в Татарстане. Бюджет у фильма 110 миллионов рублей, а премьера запланирована на 7 декабря 2023 года (по другим данным, на 15 декабря).
Напомним, девятую часть «Ёлок» Евгений Кулик тоже продюсировал и писал для неё сценарий. Кроме того, он сыграл роль увлекающегося исторической реконструкцией молодого человека. Фильм получил холодный приём у критиков, но стал одним из лидеров проката и собрал более 600 миллионов рублей.
Пока неизвестно, появится ли Кулик в кадре новых «Ёлок» (в девятой части он исполнял одну из главных ролей), но в титрах точно будет фигурировать не на последнем месте. На проекте он выступает креативным продюсером и одним из авторов сценария (второй — Дмитрий Балуев). Среди актёрского же состава: Константин Хабенский, Фёдор Добронравов, Ян Цапник, Сергей Бурунов, Светлана Немоляева. Занят в десятых «Ёлках» и ещё один екатеринбургский комик, Сергей Светлаков.
Как сообщает новостное агентство «Моменты», съёмки очередных «Ёлок» идут полным ходом. Екатеринбург они на сей раз минуют: съёмочные локации расположены на территории Подмосковья и в Татарстане. Бюджет у фильма 110 миллионов рублей, а премьера запланирована на 7 декабря 2023 года (по другим данным, на 15 декабря).
Напомним, девятую часть «Ёлок» Евгений Кулик тоже продюсировал и писал для неё сценарий. Кроме того, он сыграл роль увлекающегося исторической реконструкцией молодого человека. Фильм получил холодный приём у критиков, но стал одним из лидеров проката и собрал более 600 миллионов рублей.
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20 июня 2023