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Одна из станций екатеринбургского метрополитена вновь превратится в концертную площадку
Культура
Фото: Владислав Постников
Екатеринбургский метрополитен впору наносить на культурную карту уральской столицы в качестве одного из концертных залов. По крайней мере, его станцию «Площадь 1905 года», на которой музыка в последнее время звучит всё чаще и чаще.
В последний день июня в подземке опять устроят концерт. Вечером, в 19:00 на «Площади 1905 года» зазвучат мелодии различных жанров от электро-панка до фанка и гранжа. В концертной программе заявлены электроакустический ансамбль «Nim_b» Евгения Кормильцева («Апрельский Марш), «ШАРТАШ» Никиты Бобунца и Александра Воробьёва и «Blues Bastards» Николая Шабуневича и Ильи Смирнова.
Программу «Концерт в метрополитене» готовит Ельцин Центр в рамках цикла «Поколение дворников и сторожей», который посвящён отечественной рок-музыке. Слушателем подземного концерта станет любой, кто оплатит проезд в метро, чтобы спуститься на станцию.
Напомним, в марте этого года на станции метро «Площадь 1905 года» прошёл небольшой органный концерт. Таким оригинальным образом в Екатеринбурге начался музыкальный фестиваль «Bach-Fest».
В последний день июня в подземке опять устроят концерт. Вечером, в 19:00 на «Площади 1905 года» зазвучат мелодии различных жанров от электро-панка до фанка и гранжа. В концертной программе заявлены электроакустический ансамбль «Nim_b» Евгения Кормильцева («Апрельский Марш), «ШАРТАШ» Никиты Бобунца и Александра Воробьёва и «Blues Bastards» Николая Шабуневича и Ильи Смирнова.
Программу «Концерт в метрополитене» готовит Ельцин Центр в рамках цикла «Поколение дворников и сторожей», который посвящён отечественной рок-музыке. Слушателем подземного концерта станет любой, кто оплатит проезд в метро, чтобы спуститься на станцию.
Напомним, в марте этого года на станции метро «Площадь 1905 года» прошёл небольшой органный концерт. Таким оригинальным образом в Екатеринбурге начался музыкальный фестиваль «Bach-Fest».
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