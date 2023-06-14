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Секреты подземных ходов под Вознесенской горкой раскроют на субботней экскурсии

18.22 Четверг, 22 июня 2023
Культура
Фото: Вечерние Ведомости
В ближайшую субботу, 24 июня, местом паломничества экскурсантов станет Вознесенская горка. Информативную прогулку по этому месту устраивает Музей истории Екатеринбурга.

Все тайны Вознесенской горки обещают раскрыть в музейном анонсе экскурсии. Действительно ли под этим местом находятся потайные подземные ходы? Какие клады скрывала Вознесенская горка? Какие легенды ходят в народе об одной из самых таинственных территорий уральского города. Обо всём этом участникам экскурсии расскажет заведующая отделом экскурсий и детских программ Музея истории Екатеринбурга Светлана Хайрутдинова.

Начало экскурсии по Вознесенской горке в 12:00. Приобрести билеты на неё можно уже сейчас — в кассах музея либо онлайн.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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11:33 В Нижнем Тагиле онкобольные чуть не остались без медпомощи из-за вандалов
10:59 В Екатеринбурге на рынке «Академический» вспыхнул пожар площадью 300 квадратов
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