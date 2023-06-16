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Гендиректором Свердловской киностудии вновь избрали Виктора Шадрина

09.53 Вторник, 20 июня 2023
Культура
Фото: пресс-служба Свердловской киностудии
Генеральным директором Свердловской киностудии сроком на три года избрали Виктора Шадрина. Кандидатуру гендиректора одобрили с учетом позиции министерства культуры РФ и утвердили распоряжением территориального управления Росимущества в Свердловской области.

Виктор Шадрин возглавляет Свердловскую киностудию с апреля 2021 года. На киностудии за это время появилась новая стратегия развития, закрепляющая обязанность быть культурной институцией и соответствовать четырем типам ответственности – территориальной, профессиональной, социальной, художественной.

«Основная задача, которая перед нами стоит – снимать кино. Сделать так, чтобы кинопроизводство на студии стало, как бы это не звучало, основным видом её жизнедеятельности. И, видимо, у нашей команды это получается. Сейчас в разных стадиях производства 12 картин, как игровых, так и документальных. В соинвесторах этих картин крупные федеральные стриминги. При поддержке Министерства культуры РФ успешно, на мой взгляд, продолжает работать Школа кино – наши выпускники отработали в УрФО ряд кинопроектов, кто-то стажируется в других регионах. Словом, школа второго состава – одно из направлений, которому мы уделяли и будем уделять внимание»,

– рассказал Виктор Шадрин.


Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе киностудии, все 12 находящихся на стадии производства кинопроектов получили поддержку Минкультуры РФ. В 2023 году ожидаются первые релизы новых фильмов Свердловской киностудии. Среди них – полнометражный документальный фильм о жителях Екатеринбурга «Код города» и короткометражный игровой фильм о жизни в рекламном теле «Бернаки».

В начале 2024 года ожидаются две большие премьеры: фильм Евгения Григорьева «Сломя голову» и фильм Георгия Лялина «Длительные свидания».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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