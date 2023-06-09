Более 3000 музыкантов выступят на фестивале Ural Music Night

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на фестивале Ural Music Night, который пройдет в следующую пятницу, 23 июня, выступят более 3000 музыкантов.Организаторы фестиваля подготовили не менее 100 площадок. В ночь на 24 июня музыка будет звучать на улицах, с крыш домов, в барах, театрах и музеях. С 12 площадок будут вестись онлайн-трансляция. Самые крупные площадки: площадь Кирова, ЦПКиО имени Маяковского, «Екатеринбург Арена», Дом Печати и у памятника группе The Beatles. Вход на все площадки свободный.В фестивале примут участие музыканты из разных регионов России, а также Индии, Казахстана, Беларуси, Армении, Сербии и Грузии. Среди хедлайнеров – Вадим Самойлов, Валерий Сюткин, IOWA, Тося Чайкина, Юлия Чичерина.