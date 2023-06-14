Фестиваль «Музыка свободы» отменили в Свердловской области





– пишут организаторы в социальных сетях. «Наверное, все вы уже заметили череду переносов фестивалей. И мы, увы, не стали исключением из этой печальной тенденции. К сожалению, вынуждены сообщить, что фестиваль будет перенесён на следующий год. Мы до последнего рубились за него. Много работы проделано впустую, решение далось грустно и тяжело, но это единственно верное решение в данный момент времени»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области отменили фестиваль «Музыка свободы». Мероприятие должно было пройти на пляже «Ривьера» в Заречном в конце июля.Фестиваль «Музыка свободы» перенесен на 2024 год. Теперь ожидается, что он пройдет 26, 27 и 28 июля. Точные причины переноса мероприятия не сообщаются.Организаторы добавили, что можно сохранить уже купленный билет до следующего года, обменять его на другие концерты в «Свободе» или вернуть.