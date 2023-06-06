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«Пространство Заря» в «Ночь музыки» снова станет кинотеатром
Культура
Фрагмент афиши фильма «Богемская рапсодия»
Команда «Пространства Заря», что на границе двух микрорайонов Екатеринбурга — Эльмаша и Урамаша — решила присоединиться к «Ночи музыки». Для этого в экс-кинотеатре снова устроят сеанс и покажут подходящий по тематике фильм.
В «Ночь музыки» в «Заре» покажут один из самых удачных и популярных мюзиклов американского кинематографа нового века. «Богемская рапсодия» рассказывает о жизни и творчестве Фредди Меркьюри и прославленного британского коллектива «Queen», вокалистом которого он был. Фильм вышел на мировые экраны в 2018 году, вызвал массу споров между поклонниками группы, и собрал неплохую коллекцию наград, в том числе — «Оскар» исполнителю главной роли.
Посмотреть «Богемскую рапсодию» в «Заре» в «Ночь музыки» можно будет бесплатно. Правда, билет всё равно понадобится — его несложно оформить на сайте сети кинотеатров «Премьер Зал». Начало сеанса в 20:00.
В «Ночь музыки» в «Заре» покажут один из самых удачных и популярных мюзиклов американского кинематографа нового века. «Богемская рапсодия» рассказывает о жизни и творчестве Фредди Меркьюри и прославленного британского коллектива «Queen», вокалистом которого он был. Фильм вышел на мировые экраны в 2018 году, вызвал массу споров между поклонниками группы, и собрал неплохую коллекцию наград, в том числе — «Оскар» исполнителю главной роли.
Посмотреть «Богемскую рапсодию» в «Заре» в «Ночь музыки» можно будет бесплатно. Правда, билет всё равно понадобится — его несложно оформить на сайте сети кинотеатров «Премьер Зал». Начало сеанса в 20:00.
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