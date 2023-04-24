Возрастное ограничение 18+
Аудиоквест по Эльмашу появился в мобильном приложении
Культура
Фото Антона Каптелова
В мобильном приложении WeGoTrip появился аудиоквест по микрорайону Эльмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. Официально заявленная дата его запуска — 30-е апреля, но доступен он уже сейчас.
Для прохождения квеста нужны мобильный телефон, интернет и наушники. Квест представлен в формате маршрута по эльмашевским улицам, который сопровождается записанным голосом гида с рассказом о той или иной достопримечательности, того или другого здания. Игровой элемент в маршрут добавляется задачами и загадками, касающимися истории Эльмаша или определённых мест на его территории.
Создали «эльмашевский» квест резиденты «Пространства Зари» — бывшего кинотеатра «Заря», расположенного аккурат на границе двух микрорайонов, Эльмаша и Уралмаша». В «Заре» распологается и финальная точка маршрута.
Для прохождения квеста нужны мобильный телефон, интернет и наушники. Квест представлен в формате маршрута по эльмашевским улицам, который сопровождается записанным голосом гида с рассказом о той или иной достопримечательности, того или другого здания. Игровой элемент в маршрут добавляется задачами и загадками, касающимися истории Эльмаша или определённых мест на его территории.
Создали «эльмашевский» квест резиденты «Пространства Зари» — бывшего кинотеатра «Заря», расположенного аккурат на границе двух микрорайонов, Эльмаша и Уралмаша». В «Заре» распологается и финальная точка маршрута.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На майские праздники в Свердловской области изменится порядок курсирования электричек
28 апреля 2023
28 апреля 2023
По центру Екатеринбурга торжественно пронесут красное бревно
19 апреля 2023
19 апреля 2023