Аудиоквест по Эльмашу появился в мобильном приложении

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В мобильном приложении WeGoTrip появился аудиоквест по микрорайону Эльмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. Официально заявленная дата его запуска — 30-е апреля, но доступен он уже сейчас.Для прохождения квеста нужны мобильный телефон, интернет и наушники. Квест представлен в формате маршрута по эльмашевским улицам, который сопровождается записанным голосом гида с рассказом о той или иной достопримечательности, того или другого здания. Игровой элемент в маршрут добавляется задачами и загадками, касающимися истории Эльмаша или определённых мест на его территории.Создали «эльмашевский» квест резиденты «Пространства Зари» — бывшего кинотеатра «Заря», расположенного аккурат на границе двух микрорайонов, Эльмаша и Уралмаша». В «Заре» распологается и финальная точка маршрута.