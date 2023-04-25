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Снесённые на Эльмаше домики воскресли в залах Уральского филиала ГМИИ имени Пушкина
Культура
Фото: ВК-группа ГЦСИ в Екатеринбурге / vk.com/uralncca
Сегодня, 27-го апреля, в помещении Уральском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка «Я — город, хотя и не знаю, куда мне идти». Её автор, художница Алёна Гурьева воскресила недавно снесённые эльмашевские домики.
Уходящий в небытие Эльмаш в том виде, к которому привыкли его обитатели — в основном малоэтажный, почти деревенский — возник призраком в залах музея. Узнав, что на окраине Екатеринбурга сносятся эти двухэтажные домики, Алёна Гурьева походила по их руинам, отбирая будущие составляющие своей выставки — деревяные оконные рамы, перекошенные форточки, обломки дощатых полов, скрипучие двери. Теперь, благодаря её таланту, они продолжили жить в виде предметов современного искусства.
Своей выставкой художница пытается показать, как меняется один из микрорайонов города, как в городском пространстве образуются пустые пространства и чем они заполняются со временем.
Выставка Алёны Гурьевой «Я — город, хотя и не знаю, куда мне идти» в филиале Пушкинского музей (Екатеринбурга, улица Добролюбова, 19а) продлится до 25-го июня.
Уходящий в небытие Эльмаш в том виде, к которому привыкли его обитатели — в основном малоэтажный, почти деревенский — возник призраком в залах музея. Узнав, что на окраине Екатеринбурга сносятся эти двухэтажные домики, Алёна Гурьева походила по их руинам, отбирая будущие составляющие своей выставки — деревяные оконные рамы, перекошенные форточки, обломки дощатых полов, скрипучие двери. Теперь, благодаря её таланту, они продолжили жить в виде предметов современного искусства.
Своей выставкой художница пытается показать, как меняется один из микрорайонов города, как в городском пространстве образуются пустые пространства и чем они заполняются со временем.
Выставка Алёны Гурьевой «Я — город, хотя и не знаю, куда мне идти» в филиале Пушкинского музей (Екатеринбурга, улица Добролюбова, 19а) продлится до 25-го июня.
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