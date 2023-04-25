Возрастное ограничение 18+

Снесённые на Эльмаше домики воскресли в залах Уральского филиала ГМИИ имени Пушкина

18.50 Четверг, 27 апреля 2023
Культура
Фото: ВК-группа ГЦСИ в Екатеринбурге / vk.com/uralncca
Сегодня, 27-го апреля, в помещении Уральском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка «Я — город, хотя и не знаю, куда мне идти». Её автор, художница Алёна Гурьева воскресила недавно снесённые эльмашевские домики.

Уходящий в небытие Эльмаш в том виде, к которому привыкли его обитатели — в основном малоэтажный, почти деревенский — возник призраком в залах музея. Узнав, что на окраине Екатеринбурга сносятся эти двухэтажные домики, Алёна Гурьева походила по их руинам, отбирая будущие составляющие своей выставки — деревяные оконные рамы, перекошенные форточки, обломки дощатых полов, скрипучие двери. Теперь, благодаря её таланту, они продолжили жить в виде предметов современного искусства.
Своей выставкой художница пытается показать, как меняется один из микрорайонов города, как в городском пространстве образуются пустые пространства и чем они заполняются со временем.

Выставка Алёны Гурьевой «Я — город, хотя и не знаю, куда мне идти» в филиале Пушкинского музей (Екатеринбурга, улица Добролюбова, 19а) продлится до 25-го июня.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
О правилах пистолетной дуэли расскажут в библиотеке Белинского
25 апреля 2023
Екатеринбургский кинотеатр «Заря» стал героем короткометражного фильма
24 апреля 2023
В столице Урала 12 женских команд будут бороться за Кубок ЦСКА по мини-футболу
21 апреля 2023
По центру Екатеринбурга торжественно пронесут красное бревно
19 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми

Насилие совершали над детьми после «товарищеских судов», которые проводит воспитатель
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:51 Площадь между «протестным» сквером и Драмтеатром в Екатеринбурге обретёт новый облик
19:35 Растратчика средств с чужой банковской карты задержали в Нижнем Тагиле
19:18 Пожар в Сосьве потушили
18:50 Снесённые на Эльмаше домики воскресли в залах Уральского филиала ГМИИ имени Пушкина
18:22 Екатеринбурженка и её сын пострадали в сочинских горах
17:52 Забеги «Весна Победы» и «Майская гроза» пройдут в Екатеринбурге 30 апреля
17:24 Обвиняемого в убийстве медбрата жителя Березовского заключили под стражу
16:51 На центральной площади Екатеринбурга пройдет ярмарка выходного дня
16:31 Свердловчане выявили партию семян рапса с Алтая, содержащую семена конопли
16:26 Детские сады в Екатеринбурге примут в новом учебном году почти 22 тысячи детей
15:53 В Туринске будут судить бывшего замгендиректора целлюлозно-бумажного завода
15:34 Евгений Ройзман* заплатит МВД 565 тысяч рублей за работу полиции на митинге в Екатеринбурге
14:59 В Екатеринбурге фиксируется резкий рост тяжких преступлений
14:21 Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
13:53 Пожарный погиб во время тушения возгорания в Алапаевске
13:24 Екатеринбуржец предстанет перед судом за хищение у пенсионеров более 10,5 млн рублей
12:47 На председателя екатеринбургского общества «Мемориал»* оформили протоколы по статье о дискредитации ВС РФ
12:26 В Березовском будут судить мужчину за нанесение смертельных травм инвалиду
11:54 В майские праздники изменится график работы почтовых отделений в Свердловской области
11:19 Многоквартирный дом для погорельцев обещают построить в Сосьве
10:56 В Сосьве нашли тело еще одной погибшей в результате пожара
10:22 Аэропорт Кольцово обслужит в майские праздники более 1,7 тысячи рейсов
09:51 В Свердловской области ожидается похолодание к концу недели
09:15 Глава МЧС и свердловский губернатор прибыли в пострадавшую от пожара Сосьву
20:41 На закопавших реку Патрушиху застройщиков подали заявление в прокуратуру
20:12 На Свердловской железной дороге погиб электромеханник
Все новости Свердловской области
17:27 В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора
17:11 В Курганской области эвакуируют жителей горящей деревни
16:25 В Нижнем Новгороде из-за разгерметизации бочки со стиролом пострадали четыре работника
15:48 Белгородский губернатор подтвердил гибель мужчины, который распиливал снаряды времен ВОВ
15:01 В Татарстане обрушилась стена строящегося дома, под завалами могут находиться люди
14:24 СК: в Павловске на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства
14:18 В Москве крупный пожар на крыше строящегося ЖК «Виктория Парк»
14:09 В Омске замдиректора департамента администрации города задержан по делу о крупной взятке
13:19 В ГД внесли законопроект, который приравнивает зарплату сенаторов и депутатов к средней по стране
12:26 СМИ: жители Ленинградской области сообщили о громких звуках, похожих на взрывы
11:43 В Башкирии будут судить чиновницу Минздрава по делу об уничтожении лекарств для льготников
11:08 СК: в отношении блогера Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов
10:45 На Камчатке бывший начальник краевого УМВД получил 11 лет строгого режима за взятку
17:26 Эрдогану стало плохо во время эфира, он отменил свою предвыборную поездку
16:38 Навальный сообщил о возбуждении на него дела о терроризме. Теперь ему грозит пожизненный срок
15:59 Совет Федерации одобрил расширение перечня поводов для лишения гражданства
18:48 Росстандарт: BMW отзовет 4736 машин в России из-за проблем с подушкой безопасности
18:04 ВОЗ: в Судане захватили биолабораторию с образцами полиомиелита, кори и холеры
17:18 В Госдуме предложили ввести ответственность для «серийных доносчиков» и «стукачей»
16:55 В Ростове-на-Дону суд приговорил ефрейтора к 14 годам строгого режима по делу о госизмене
16:01 Прокуроры в РФ отменили мобилизацию 15 тысяч граждан
15:12 Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на выборах президента в 2024 году
15:04 В Судане в ходе боестолкновений погибли более 450 человек
14:43 Площадь крупного пожара в посёлке Баляга в Забайкалье увеличилась до 1800 квадратных метров
17:58 Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана приговорен к 18 годам лишения свободы
17:17 В Марий Эл горит Семеновская школа-интернат, детей эвакуировали
Все новости России и мира
20:51 Площадь между «протестным» сквером и Драмтеатром в Екатеринбурге обретёт новый облик
19:35 Растратчика средств с чужой банковской карты задержали в Нижнем Тагиле
19:18 Пожар в Сосьве потушили
18:50 Снесённые на Эльмаше домики воскресли в залах Уральского филиала ГМИИ имени Пушкина
18:22 Екатеринбурженка и её сын пострадали в сочинских горах
17:52 Забеги «Весна Победы» и «Майская гроза» пройдут в Екатеринбурге 30 апреля
17:24 Обвиняемого в убийстве медбрата жителя Березовского заключили под стражу
16:51 На центральной площади Екатеринбурга пройдет ярмарка выходного дня
16:31 Свердловчане выявили партию семян рапса с Алтая, содержащую семена конопли
16:26 Детские сады в Екатеринбурге примут в новом учебном году почти 22 тысячи детей
15:53 В Туринске будут судить бывшего замгендиректора целлюлозно-бумажного завода
15:34 Евгений Ройзман* заплатит МВД 565 тысяч рублей за работу полиции на митинге в Екатеринбурге
14:59 В Екатеринбурге фиксируется резкий рост тяжких преступлений
14:21 Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
13:53 Пожарный погиб во время тушения возгорания в Алапаевске
13:42 Пермские учёные доказали эффективность заживления ран с помощью мази с керосином
13:36 В марте жители Прикамья оформили в собственность более 1000 домов
13:24 Екатеринбуржец предстанет перед судом за хищение у пенсионеров более 10,5 млн рублей
12:47 На председателя екатеринбургского общества «Мемориал»* оформили протоколы по статье о дискредитации ВС РФ
12:26 В Березовском будут судить мужчину за нанесение смертельных травм инвалиду
11:54 В майские праздники изменится график работы почтовых отделений в Свердловской области
11:19 Многоквартирный дом для погорельцев обещают построить в Сосьве
10:56 В Сосьве нашли тело еще одной погибшей в результате пожара
10:22 Аэропорт Кольцово обслужит в майские праздники более 1,7 тысячи рейсов
09:51 В Свердловской области ожидается похолодание к концу недели
09:44 В Прикамье судебные приставы проконтролируют выдворение нарушителей-мигрантов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK