Снесённые на Эльмаше домики воскресли в залах Уральского филиала ГМИИ имени Пушкина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 27-го апреля, в помещении Уральском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка «Я — город, хотя и не знаю, куда мне идти». Её автор, художница Алёна Гурьева воскресила недавно снесённые эльмашевские домики.Уходящий в небытие Эльмаш в том виде, к которому привыкли его обитатели — в основном малоэтажный, почти деревенский — возник призраком в залах музея. Узнав, что на окраине Екатеринбурга сносятся эти двухэтажные домики, Алёна Гурьева походила по их руинам, отбирая будущие составляющие своей выставки — деревяные оконные рамы, перекошенные форточки, обломки дощатых полов, скрипучие двери. Теперь, благодаря её таланту, они продолжили жить в виде предметов современного искусства.Своей выставкой художница пытается показать, как меняется один из микрорайонов города, как в городском пространстве образуются пустые пространства и чем они заполняются со временем.Выставка Алёны Гурьевой «Я — город, хотя и не знаю, куда мне идти» в филиале Пушкинского музей (Екатеринбурга, улица Добролюбова, 19а) продлится до 25-го июня.