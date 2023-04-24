Шигирский идол вдохновил дизайнера из Екатеринбурга на линейку одежды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Известный екатеринбургский дизайнер Маша Варламова посвятила новую линейку одежды самой древней из известных человечеству деревяных скульптур. В этой серии нарядов легко узнаётся Шигирский идол, обнаруженный в 1890-м году и хранящийся сейчас в Свердловском краеведческом музее.Интересно, что вдохновившись многовековым артефактом (Шигирскому идолу предположительно более 12 тысяч лет), Маша Варламова в создании коллекции прибегла к самым передовым и модным технологиям, а именно — к искусственному интеллекту. Разрабатывая дизайн «идолопоклонческой» одежды, она задала соответствующий запрос популярной нейросети «Midjourney», специализирующейся на генерировании визуальных образов на основе пользовательских запросов. Получившиеся картинки от ИИ дизайнер творчески переработала и воплотила в жизнь.Пока далеко не все предметы из «шигирской» линейки получили предметное воплощение. Пощупать руками и примерить можно только пальто, шапку и модный рюкзак в узнаваемой стилистике идола. Несколько десятков других предметов одежды и модных аксессуаров будут воссозданы, когда идея дизайнера получит финансовую поддержку от инвесторов.