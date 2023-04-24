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Шигирский идол вдохновил дизайнера из Екатеринбурга на линейку одежды

19.02 Вторник, 25 апреля 2023
Культура
Фото Антона Каптелова
Известный екатеринбургский дизайнер Маша Варламова посвятила новую линейку одежды самой древней из известных человечеству деревяных скульптур. В этой серии нарядов легко узнаётся Шигирский идол, обнаруженный в 1890-м году и хранящийся сейчас в Свердловском краеведческом музее.

Интересно, что вдохновившись многовековым артефактом (Шигирскому идолу предположительно более 12 тысяч лет), Маша Варламова в создании коллекции прибегла к самым передовым и модным технологиям, а именно — к искусственному интеллекту. Разрабатывая дизайн «идолопоклонческой» одежды, она задала соответствующий запрос популярной нейросети «Midjourney», специализирующейся на генерировании визуальных образов на основе пользовательских запросов. Получившиеся картинки от ИИ дизайнер творчески переработала и воплотила в жизнь.

Пока далеко не все предметы из «шигирской» линейки получили предметное воплощение. Пощупать руками и примерить можно только пальто, шапку и модный рюкзак в узнаваемой стилистике идола. Несколько десятков других предметов одежды и модных аксессуаров будут воссозданы, когда идея дизайнера получит финансовую поддержку от инвесторов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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