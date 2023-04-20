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Екатеринбургский кинотеатр «Заря» стал героем короткометражного фильма
Культура
Фото Антона Каптелова
Про кинотеатр «Заря», что в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга, сняли кино. Режиссёр с очень «киношной» фамилией Содерберг показала, как меняется восприятие ребёнком пространства кинотеатра с течением времени.
Фильм Софьи Содерберг назвали «Зоря». Это игровая короткометражка, музыку к которой написал Глеб Миргородский. Оператором фильма выступила Любовь Кабалинова. Премьеру его устроят в ближайшую субботу, 29-го апреля, разумеется — в просмотровом здании кинотеатра (который теперь уже и не кинотеатр вовсе, а «Пространство Заря»). Билеты на «Зорю» в «Заре» можно приобрести уже сейчас, в режиме онлайн.
К слову, прямо сейчас фасад здания №2 по улице Баумана, где и расположена «Заря», «располосован» строительными лесами. Идёт долгожданный ремонт изрядно облупившихся стен. После того, как «лицо» здания как следует подгримируют, начнётся реконструкция внутренних помещений. Всего на ремонтные работы выделено 42 миллиона рублей.
Фильм Софьи Содерберг назвали «Зоря». Это игровая короткометражка, музыку к которой написал Глеб Миргородский. Оператором фильма выступила Любовь Кабалинова. Премьеру его устроят в ближайшую субботу, 29-го апреля, разумеется — в просмотровом здании кинотеатра (который теперь уже и не кинотеатр вовсе, а «Пространство Заря»). Билеты на «Зорю» в «Заре» можно приобрести уже сейчас, в режиме онлайн.
К слову, прямо сейчас фасад здания №2 по улице Баумана, где и расположена «Заря», «располосован» строительными лесами. Идёт долгожданный ремонт изрядно облупившихся стен. После того, как «лицо» здания как следует подгримируют, начнётся реконструкция внутренних помещений. Всего на ремонтные работы выделено 42 миллиона рублей.
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