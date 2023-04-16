На концерте в честь Дня Победы в Екатеринбурге выступит SHAMAN





– отметили организаторы. «Сотни тысяч людей каждый день потом и кровью создавали будущее для своих детей и внуков, – и 9 Мая – это лучший день, чтобы вспомнить об этом вкладе»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Одним из хедлайнеров концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге станет SHAMAN. Об этом сообщили организаторы концерта – Фонд святой Екатерины.Также на праздничном концерте выступят Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Концерт состоится в Историческом сквере 9 мая. Начало в 18.30.В Фонде святой Екатерины добавили, что программа «Дорога к Победе» расскажет о роли Екатеринбурга в сохранении исторической памяти с новой, еще неизвестной стороны.