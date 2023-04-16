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На концерте в честь Дня Победы в Екатеринбурге выступит SHAMAN
Культура
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины
Одним из хедлайнеров концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге станет SHAMAN. Об этом сообщили организаторы концерта – Фонд святой Екатерины.
Также на праздничном концерте выступят Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Концерт состоится в Историческом сквере 9 мая. Начало в 18.30.
В Фонде святой Екатерины добавили, что программа «Дорога к Победе» расскажет о роли Екатеринбурга в сохранении исторической памяти с новой, еще неизвестной стороны.
Также на праздничном концерте выступят Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Концерт состоится в Историческом сквере 9 мая. Начало в 18.30.
В Фонде святой Екатерины добавили, что программа «Дорога к Победе» расскажет о роли Екатеринбурга в сохранении исторической памяти с новой, еще неизвестной стороны.
«Сотни тысяч людей каждый день потом и кровью создавали будущее для своих детей и внуков, – и 9 Мая – это лучший день, чтобы вспомнить об этом вкладе»,
– отметили организаторы.
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