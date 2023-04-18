По центру Екатеринбурга торжественно пронесут красное бревно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Череда субботников, начавшаяся в уральской столице, затронула и музеи. Так, 22-го апреля уличную уборку затевает «Кластер Л52» — она пройдёт возле здания №52 по проспекту Ленина.В этот же день экспозиция «Л52» пополнится известным в городе предметом — пятиметровым сухим деревом, выкрашенным в красный цвет. Сейчас оно находится в здании Музея истории Екатеринбурга, а ранее хранилось в Музея истории комсомола и молодежного движения (более известном в народе просто как «Музей молодёжи»). По новому адресу «брёвнышко» станет одним из экспонатов выставки, как раз и посвящённой легендарному Музею молодёжи.С переносом дерева с одного места на другое могут возникнуть некоторые трудности. Желающих помочь его транспортировать приглашают подходить к Музею истории Екатеринбурга в полдень. Перемещение «Красного дерева» станет настоящей уличной акцией — его пронесут торжественной колонной к месту назначения.Кроме того, смотрители «Кластера Л52» надеются, что в этот день в городе найдутся желающие передать им в дар бюстики, статуэтки и прочие объёмные изображения Владимира Ильича Ленина, из которых позже тоже соберут выставку. В знак благодарности, всем дарителям, а также помощникам в переносе «Красного дерева» и уборке территории устроят бесплатную экскурсию по выставке «Свердловск. Именной указатель» и небольшой концерт.