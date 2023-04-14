В Екатеринбурге прошел спецпоказ фильма Эдуарда Боякова «Русский крест»



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК





– говорит режиссер фильма Эдуард Бояков. «С одной стороны, снимать фильм по стихам – это непросто, это риск, это эксперимент. С другой стороны – сама поэма, поэтически-повествовательный строй произведения Николая Мельникова настолько мелодичен, настолько понятен, настолько приятен ухо, что, я надеюсь, этот барьер преодолевается зрителем достаточно быстро, и мы просто погружаемся в историю, которая сама по себе ценна и важна для нас»,





– рассказывает Михаил Пореченков. «С Божьей помощью мы все это сделали, поэтому каких-то подводных течений не было – была планомерная работа под чутким руководством Эдуарда Боякова, и у нас все получилось. Я такой же странник на пути в небесный Иерусалим, как мой герой, поэтому так же, как он, переживаю, ищу себя, ищу в себе Бога»,



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК





– подчеркнул генеральный продюсер картины Игорь Кудряшкин. «Для меня в этом фильме самое главное – текст. Это гениальная поэма. Несмотря на то, что она написана в 1996 году совсем в других реалиях, тем не менее, суть осталась та же самая. Для меня главный герой – воплощение русского человека, и Николай Мельников показал нам направление, в котором надо идти. С моей точки зрения – это строительство, воссоздание, реконструкция храмов, и рядом с ними – православная община как основа созидания»,



Фото: пресс-служба УГМК





– уверен продюсер Вадим Горяинов. «Это народный фильм, фильм для всей семьи. Он интересен и старшему поколению, и совсем молодым людям»,



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Более 1800 зрителей пришли в киноконцертный театр «Космос» в Екатеринбурге на специальный показ художественного фильма «Русский крест».«Русский крест» – история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. На фоне распада советского государства, экономического и идейного кризиса 1990-х, умирания русской деревни герой переживает личную драму, связанную с идейной катастрофой всего народа в эпоху перемен 30-летней давности, трагедией «народа-богоносца, лишенного божества». Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.Фильм «Русский крест» – одно из немногих в современном кинематографе обращений к теме православия (из наиболее ярких примеров – «Остров» Павла Лунгина, «Монах и бес» Николая Досталя). При этом «Русский крест» уникален в жанровом плане. Авторы сохранили поэму в качестве основы сценария и непривычного для кинематографа выразительного средства. Поэзия здесь – самостоятельное действующее лицо, живая ткань фильма.В главных ролях снялись известные и любимые зрителями актеры: Михаил Пореченков («Ликвидация», «Белая гвардия», «Поддубный»), Полина Чернышова («Тихий Дон», «Легенда о Коловрате», «Красный призрак»), Юрий Кузнецов («Холодное лето 1953-го», «Улицы разбитых фонарей», «Остров»).Сюжет, операторская работа, самобытная музыкальная линия точно соответствуют пристрастиям современного зрителя к зрелищному, динамичному кино. Однако сказовая стилистика, притчевость повествования выводят фильм на уровень художественного обобщения, характерный для эпоса.Благословение на создание фильма его авторы получили у схиархимандрита Илия (Ноздрина), чьим духовным чадом был поэт Николай Мельников.Поэма Николая Мельникова «Русский крест», благодаря народному «стихийному» отклику, получила распространение «из уст в уста» среди православных христиан России. В то же время произведение, которое знают наизусть тысячи людей, оставалось неизвестным для официального культурного мейнстрима.Оператором картины выступил Максим Осадчий, снявший такие фильмы, как «9 рота», «Сталинград», «Дуэлянт», «Легенда о Коловрате.В фильме звучит музыка Тихона Хренникова-младшего и группы LAVRA (Варвара Котова, Сергей Калачев, Василий Поспелов).Авторам удалось создать картину, рассчитанную на самую широкую аудиторию. Все события фильма «Русский крест» остро актуальны для настоящего времени, практически документальны. Преодоление тяжёлого «наследия» 1990-х – как раз то, чем занята современная Россия.Символично, что в общероссийский прокат фильм «Русский крест» вышел в праздник Светлой Пасхи.