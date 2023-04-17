Возрастное ограничение 18+
В Ночь музеев в Екатеринбурге одним музеем станет больше
Культура
Фото: Google-maps / www.google.com/maps
В Екатеринбурге готовятся открыть новый музей. Размещаться он будет по адресу «Проспект Мира, 47», а первым его днём работы станет 20-ое мая (именно на это число запланировано проведение в городе масштабного мероприятия Ночь музеев).
О том, что через месяц в Екатеринбурге на один музей станет больше, сообщили сотрудники другого музея — Музея истории Екатеринбурга. Они активно помогают организаторам новой выставочно-просветительской площадки в сборе экспонатов и подготовке первых экспозиций. «Музей истории места» будет посвящён строительству в городе микрорайона Университетский. Он отстраивается на месте фабрики «Уралобувь», поэтому экспозиция будет рассказывать и об этом легендарном советском предприятии, снабжавшем обувью весь Союз.
Открытие «Музея истории места» хоть и состоится в Ночь музеев, приурочено будет к ещё более значимому событию — 300-летнему юбилею Екатеринбурга, который отмечается в этом году.
О том, что через месяц в Екатеринбурге на один музей станет больше, сообщили сотрудники другого музея — Музея истории Екатеринбурга. Они активно помогают организаторам новой выставочно-просветительской площадки в сборе экспонатов и подготовке первых экспозиций. «Музей истории места» будет посвящён строительству в городе микрорайона Университетский. Он отстраивается на месте фабрики «Уралобувь», поэтому экспозиция будет рассказывать и об этом легендарном советском предприятии, снабжавшем обувью весь Союз.
Открытие «Музея истории места» хоть и состоится в Ночь музеев, приурочено будет к ещё более значимому событию — 300-летнему юбилею Екатеринбурга, который отмечается в этом году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».