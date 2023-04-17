В Ночь музеев в Екатеринбурге одним музеем станет больше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге готовятся открыть новый музей. Размещаться он будет по адресу «Проспект Мира, 47», а первым его днём работы станет 20-ое мая (именно на это число запланировано проведение в городе масштабного мероприятия Ночь музеев).О том, что через месяц в Екатеринбурге на один музей станет больше, сообщили сотрудники другого музея — Музея истории Екатеринбурга. Они активно помогают организаторам новой выставочно-просветительской площадки в сборе экспонатов и подготовке первых экспозиций. «Музей истории места» будет посвящён строительству в городе микрорайона Университетский. Он отстраивается на месте фабрики «Уралобувь», поэтому экспозиция будет рассказывать и об этом легендарном советском предприятии, снабжавшем обувью весь Союз.Открытие «Музея истории места» хоть и состоится в Ночь музеев, приурочено будет к ещё более значимому событию — 300-летнему юбилею Екатеринбурга, который отмечается в этом году.