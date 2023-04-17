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Екатеринбуржцам предложат попробовать себя в золотоискательстве
Культура
Фото: Владислав Постников
Музей истории Екатеринбурга предлагает жителям и гостям уральской столицы попробовать свои силы в золотоискательстве. Для этого нужно лишь посетить занятие «Дорогами золота», которое запланировано на субботу.
Мероприятие будет состоять из двух частей — теоретической и практической. «Теорией» станет рассказ сотрудников музея об истории золотоискательства на Урале. Посетителям музея расскажут, насколько богат наш край на драгоценный металл и какими способами его здесь добывали. Самим побыть старателем и «мыть золото» позволит вторая часть занятия, практическая. Полученные навыки можно будет позже на каких-нибудь реках Свердловской области. Главное, знать, что делать с найденным самородком (а об этом тоже расскажут в Музее истории Екатеринбурга).
Начнётся занятие «Дорогами золота» 22-го апреля в 13:00. Билеты на него продаются уже сейчас, например, на официальном сайте музея.
Мероприятие будет состоять из двух частей — теоретической и практической. «Теорией» станет рассказ сотрудников музея об истории золотоискательства на Урале. Посетителям музея расскажут, насколько богат наш край на драгоценный металл и какими способами его здесь добывали. Самим побыть старателем и «мыть золото» позволит вторая часть занятия, практическая. Полученные навыки можно будет позже на каких-нибудь реках Свердловской области. Главное, знать, что делать с найденным самородком (а об этом тоже расскажут в Музее истории Екатеринбурга).
Начнётся занятие «Дорогами золота» 22-го апреля в 13:00. Билеты на него продаются уже сейчас, например, на официальном сайте музея.
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