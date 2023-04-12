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Потрогать Екатеринбург предложат участникам воскресной прогулки
Культура
Фото: Владислав Постников
В ближайшее воскресенье, 23-го апреля, на улицах Екатеринбурга можно будет увидеть людей, которые... ощупывают стены домов. Этим будут заниматься участники необычной прогулки по городу, которую организаторы назвали «проЧУВСТВУЙ Екатеринбург».
По улицам уральской столицы прогуливающихся поведут студенты Педагогического колледжа. По их задумке, «проЧУВСТВУЙ Екатеринбург» поможет горожанам лучше понять родной город, вызвать давние воспоминания о нём и создать новые яркие впечатления о нём. Начнётся иммерсивная прогулка во дворе усадьбы Борчанинова, а закончится на пересечении улиц Бажова и Декабристов. Между этими двумя точками — осмотр (и ощупывание) местных памятников архитектуры и истории. Но не только!
Организаторы просят участников захватить с собой на воскресную прогулку наушники, листы для рисования, карандаши. Ожидаются очень плотные на события и эмоции два часа, в течение которых ведущие прогулки постараются задействовать все 5 органов чувств исследователей города.
Пройтись по маршруту прогулки «ПроЧУВСТВУЙ Екатеринбург» можно будт в воскресенье либо с 11:00, либо с 16:00. Оплатить участие предлагается онлайн.
По улицам уральской столицы прогуливающихся поведут студенты Педагогического колледжа. По их задумке, «проЧУВСТВУЙ Екатеринбург» поможет горожанам лучше понять родной город, вызвать давние воспоминания о нём и создать новые яркие впечатления о нём. Начнётся иммерсивная прогулка во дворе усадьбы Борчанинова, а закончится на пересечении улиц Бажова и Декабристов. Между этими двумя точками — осмотр (и ощупывание) местных памятников архитектуры и истории. Но не только!
Организаторы просят участников захватить с собой на воскресную прогулку наушники, листы для рисования, карандаши. Ожидаются очень плотные на события и эмоции два часа, в течение которых ведущие прогулки постараются задействовать все 5 органов чувств исследователей города.
Пройтись по маршруту прогулки «ПроЧУВСТВУЙ Екатеринбург» можно будт в воскресенье либо с 11:00, либо с 16:00. Оплатить участие предлагается онлайн.
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