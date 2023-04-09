В Екатеринбург из Питера привезут спектакль в поэтике Балабанова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На сцене Камерного театра Объединенного музея писателей Урала на следующей неделе покажут спектакль «Киллер Джо». Его привезёт из Санкт-Петербурга труппа Камерного театра Малыщицкого.«Киллер Джо» поставлен по пьесе американского драматурга Трейси Леттса. По жанру это криминальный триллер, причём очень мрачный, но сюжет позволил авторам постановки порассуждать о морали и аморальности современного человека, о причинах, по которым люди идут на самые гнусные поступки. В центре истории — семья, одни члены которой нанимают убийцу, чтобы тот устранил другую составляющую «ячейки общества».Режиссёр-постановщик спектакля Петр Шерешевский посвятил «Киллера Джо» Алексею Балабанову, поскольку увидел в этой истории поэтику, схожую с поэтикой таких же мрачных фильмов известного кинорежиссёра. Показ спектакля в Екатеринбурге приобретает особое значение, если помнить, что именно здесь начинал свой творческий путь Алексей Балабанов.Стоит заранее предупредить, что «Киллер Джо» — постановка не для детей и подростов, доступ на неё позволителен только лицам 18 лет и старше. В екатеринбургском Камерном театре постановку питерского Камерного театра покажут 19-го апреля. Кроме «Киллера Джо» театр Малышицкого везёт в Екатеринбург спектакли «Чайка» (по Чехову), «Сирены Титана» (по Воннегуту) и «Заводной апельсин» (по Бёрджесу).