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Гастрономический фестиваль Константина Ивлева впервые пройдет в Екатеринбурге

10.23 Среда, 12 апреля 2023
Культура
Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского
В Екатеринбурге впервые пройдет гастрономический фестиваль Константина Ивлева «Да, Шеф». Мероприятие состоится в ЦПКиО имени Маяковского этим летом – 22 и 23 июля.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и шеф-повар Константин Ивлев подписали соглашение о проведении семейного гастрономического фестиваля «Да, Шеф». Как рассказали «Вечерним ведомостям в пресс-службе парка, ведущим фестиваля будет Константин Ивлев, который вместе с командой он подготовил масштабную развлекательную программу для екатеринбуржцев.

В рамках фестиваля с 1 июля шеф-повара в лучших ресторанах Екатеринбурга представят авторские дегустационные сеты на тему «Локальные продукты Урала». Специальное меню и предложение будут действовать до 23 июля.

«Главная задача фестиваля – знакомство с новой авторской кухней в контексте продуктов и специалитетов Урала. Кроме того, учитывая, что стоимость каждого сет-меню, состоящего из трех-четырех блюд, будет фиксированной во всех ресторанах-участниках, екатеринбуржцы смогут открыть для себя не только новые вкусы, но и интересные места в городе»,

– говорит Ивлев.


Двухдневная фестивальная программа в парке Маяковского пройдет с 22 по 23 июля. Гостей ждет кулинарное шоу за звание «Суперкулинара Екатеринбурга», где победитель битвы встретится в финале шефом Ивлевым. 22 июля все желающие смогут поучаствовать в традиционном костюмированном параде. Вечером ожидается большой праздничный концерт и насыщенная музыкальная программа.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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09:23 В Свердловской области ко Дню космонавтики инсценировали падение метеорита
22:20 Вандалы испортили памятник федерального значения в окрестностях Екатеринбурга
20:33 Вспыльчивого убийцу из ирбитского села повторно приговорили к отсидке
19:51 Неправильно обрезанная берёза в центре Екатеринбурга плачет соком
19:23 Инспектору-взяточнику из Верхней Салды смягчили наказание
19:07 Дизайнер из Екатеринбурга победила в одной из номинаций международной премии
18:16 Две карманницы попались на камеры видеонаблюдения магазина в Екатеринбурге
17:50 На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили скорость движения из-за задымления
17:23 В Берёзовском у ребенка обнаружили корь
16:54 Около 150 площадок для благоустройства вынесли на онлайн-голосование свердловчан
16:25 Пропавшего в Каменске-Уральском 60-летнего мужчину нашли мертвым
15:52 В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной горит сухая трава
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