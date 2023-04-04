Гастрономический фестиваль Константина Ивлева впервые пройдет в Екатеринбурге





– говорит Ивлев. «Главная задача фестиваля – знакомство с новой авторской кухней в контексте продуктов и специалитетов Урала. Кроме того, учитывая, что стоимость каждого сет-меню, состоящего из трех-четырех блюд, будет фиксированной во всех ресторанах-участниках, екатеринбуржцы смогут открыть для себя не только новые вкусы, но и интересные места в городе»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге впервые пройдет гастрономический фестиваль Константина Ивлева «Да, Шеф». Мероприятие состоится в ЦПКиО имени Маяковского этим летом – 22 и 23 июля.Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и шеф-повар Константин Ивлев подписали соглашение о проведении семейного гастрономического фестиваля «Да, Шеф». Как рассказали «Вечерним ведомостям в пресс-службе парка, ведущим фестиваля будет Константин Ивлев, который вместе с командой он подготовил масштабную развлекательную программу для екатеринбуржцев.В рамках фестиваля с 1 июля шеф-повара в лучших ресторанах Екатеринбурга представят авторские дегустационные сеты на тему «Локальные продукты Урала». Специальное меню и предложение будут действовать до 23 июля.Двухдневная фестивальная программа в парке Маяковского пройдет с 22 по 23 июля. Гостей ждет кулинарное шоу за звание «Суперкулинара Екатеринбурга», где победитель битвы встретится в финале шефом Ивлевым. 22 июля все желающие смогут поучаствовать в традиционном костюмированном параде. Вечером ожидается большой праздничный концерт и насыщенная музыкальная программа.