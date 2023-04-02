От Урала на конкурс «Краса России» в Сочи поедут сразу две девушки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце прошлой недели в Екатеринбурге прошёл финал регионального этапа конкурса «Краса России». На нём должны были выбрать красавицу, которая будет представлять Урал в основном, всероссийском конкурсе. Но выбрали сразу двух.В финал регионального этапа вышли 14 красоток. Из них и выбирали «самую-самую». Однако, «ассортимент» оказался слишком разнообразным, а выбор — слишком трудным. В итоге жюри проголосовало за одну участницу, а дирекция конкурса — совсем за другую. Было принято самое необидное решение — в Сочи отправить обеих. Только телеведущая и тренер по художественной гимнастике Евгения Путилова поедет в короне победительницы регионального смотра, а Анастасия Аннинова — без.Конкурс «Краса России» впервые провели в 1995-м году. В 2016-м году корона победительницы досталась жительнице Екатеринбурга Ладе Акимовой. Это дало девушке возможность поучаствовать в международном конкурсе красоты «Мисс Земля», на котором она заняла 4-е место. По традиции финал всероссийского конкурса, на который съезжаются красавицы со всей России, проходит в Сочи.