Высокопоставленных гостей вспомнят в Музее истории Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Завтра, 6-го апреля, в Музее истории Екатеринбурга начнёт работать выставка, которая поможет вспомнить, какие высокопоставленные ВИПы приезжали в город в советский период. Для посетителей выставки многие факты наверняка станут сюрпризами.Многие ли жители Екатеринбурга знают, что по нашим улицам проезжал в торжественной автоколонне лидер революционной Кубы Фидель Кастро? А кто не удивится тому, что Ричард Никсон побывал на одном из свердловских заводов? А кроме них Екатеринбург — тогда ещё Свердловск — посещали Хо Ши Мин, Джавахарлала Неру и многие другие политические лидеры из разных стран. К счастью, сохранившиеся фото- и киноархивы свидетельствуют о том, что такие визиты действительно имели место. Выставка «Гости из прошлого» позволит увидеть эти визуальные свидетельства и узнать, как уральцы встречали важных визитёров.Выставка будет работать в основном здании Музея на улице Карла Либкнехта.