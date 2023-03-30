Свердловская «Белинка» устраивает киносеанс

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 4-го апреля, в актовом зале Свердловской областной библиотеке имени Белинского пройдёт показ серии документальных фильмов, посвящённых ремёслам народов России. Присутствие режиссёов фильмов в зале превратит киносеан ещё и в творческий вечер.В программе кинопоказа фильмы «Хлебные звери народа манси», «Резьба по кости», «Народный махровый ковёр», «Армянский лаваш», «Архангельская козуля» и многие другие. В них показывается процесс создания блюда народной кухни или рукодельного мастерства по созданию шедевров народного творчества. Режиссёры Артур Погосян и Вадим Овчинников будут присутствовать на просмотре и ответят на вопросы зрителей. Кроме них в вечере примут участие руководители туристической культурно-исследовательской ассоциации «Команда искателей приключений» Наталья Бердюгина и Алексей Слепухин.Показ документальных кинофильмов пройдёт в рамках проекта «Культурное просвещение». Этим же вечером кинозрителям Белинки предложат рассмотреть музыкальные инструменты хантов и манси. Коллекция санквылтапов передана библиотеке для временной выставки историко-этнографическим парком «Земля предков».Начало мероприятия в 18:00. Вход свободный.