В Верхней Синячихе реконструировали лесопарк и несколько дворовых территорий

18:53 | 27.08.2020

В Верхней Синячихе на Среднем Урале реконструировали лесопарк в районе поселкового стадиона «Орион». Инициаторами обновления площадки выступили сами жители посёлка. При их участии создавался и эскизный проект реконструкции.



В лесопарке появились вело-лыже-роллерная трасса, площадка для игры в пляжный футбол, уличные тренажеры, игровая зона для детей, сцена, а также площадка для выгула и тренировки собак. Парк освещают несколько десятков светильников, на его территории появились урны, скамейки и велопарковки.



Общая стоимость реконструкции парка составила 23 миллиона рублей, большую часть средств (92%) взяли на себя областной и федеральный бюджеты.



Также в текущем году в Верхней Синячихе провели благоустройство трёх дворовых площадок по улице Октябрьской. Стоимость работ составила 20 миллионов рублей (миллион из которых заплатили собственники помещений в многоквартирных домах).



На месте появились асфальтобетонные проезды, парковки, пешеходные дорожки и тротуары. Также там установили детское игровое оборудование и провели озеленение.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»