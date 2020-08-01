В Свердловской области откроют театры, кинотеатры и концертные площадки

17:41 | 27.08.2020

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9 сентября в Свердловской области откроют кинотеатры, а также концертные и театральные площадки. Такое решение было принято на заседании регионального оперштаба, которое провёл губернатор Евгений Куйвашев.



Мероприятия можно будет проводить только с условием заполнения площадки не более чем на 50%. Кроме того, перед входом зрителям будут мерять температуру, а во всех культурных учреждениях установят санитайзеры.



Снимать ограничения позволяет текущая эпидобстановка, которую губернатор обсудил с главным санитарным врачом по Свердловской области Дмитрием Козловских.



«Мы внимательно смотрели динамику заболеваемости по отмене ограничений. Мы их все обсуждали здесь, внимательно смотрели, как каждое послабление влияет на уровень заболеваемости, как проведенные массовые мероприятия влияли на заболеваемость. Мы пока не видим какого-то значимого влияния этих действий на уровень заболеваемости», – отметил Дмитрий Козловских.



Он также отметил, что последние пять недель фиксируется снижение уровня заболеваемости внебольничными пневмониями. Они выступают индикаторами, в том числе, коронавирусной инфекции.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»