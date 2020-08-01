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17:26 | 27.08.2020

Движение трамваев по Ленина в Екатеринбурге откроют раньше запланированного

В Екатеринбурге на три дня раньше запланированного откроют движение трамваем по проспекту Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

Так, трамваи № 2, 6, 7, 13, 15, 18, 23, 26 и 32 вернутся к прежнему маршруту уже завтра, 28 августа, с 5:00.

Ограничения вводились из-за проведения ремонта трамвайных путей на проспекте Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Красноармейской.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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