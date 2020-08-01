В Нижнем Тагиле изъяли партию спирта, реализуемого под видом антисептика

В Нижнем Тагиле сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного управления полиции совместно с активистами проекта «Народный контроль» «Единой России» выявили склад, откуда по всему городу незаконно сбывался спирт. Всего из складского помещения было изъято 298 коробок – это 14900 флаконов, подсчитали общественники.«Сначала мы проверили две розничные точки и в результате разработки удалось выйти на оптовый склад», — рассказал руководитель проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.Склад располагался на территории торговой базы по ул. Индустриальная. Оттуда спирт поступал в киоски и магазины города. Изъятая партия оценивается в 300 тысяч рублей.«Арендовал склад индивидуальный предприниматель, который утверждал, что это не спирт, а антисептик. Предварительно установлено, что во флаконах налит этиловый спирт 90%», — прокомментировал Дмитрий Чукреев.Отметим, что согласно предоставленной бизнесменом документации, по техническим условиям продукция предназначена для кожи крупного рогатого скота, свиней и кошек, что не мешает ведущим асоциальным образ жизни гражданам потреблять её внутрь.