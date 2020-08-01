Новости дня
15:21 | 27.08.2020
Фото: Фёдор Серков
В Екатеринбурге наградили выдающихся педагогов
В торжественном мероприятии приняли участие глава города Александр Высокинский, Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин и начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.
Почётный знак «За вклад в развитие екатеринбургского образования» получили учитель иностранного языка гимназии № 37 Марина Дворянинова; директор городского дворца творчества детей и молодёжи «Одарённость и технологии» Татьяна Зыкова; учитель биологии гимназии № 9 Татьяна Корягина; учитель истории гимназии № 155 Андриян Плешков; директор школы № 68 с углублённым изучением отдельных предметов Елена Рогова; учитель математики гимназии № 5 Элина Тарасьева; учитель русского языка и литературы гимназии № 39 «Французская гимназия» Марина Тинькова; учитель начальных классов гимназии № 40 Алла Христолюбова; заведующая Центра развития ребёнка детского сада № 103 «Родники» Нина Шлыкова.
Почётной грамотой Департамента образования руководителей, завершивших свою трудовую деятельность, наградили директора гимназии № 202 «Менталитет» Марину Ягодникову; директора школы № 30 Инессу Плугареву; директора Центра поддержки детства Ларису Тюкляеву; заведующего детского сада компенсирующего вида № 438 Людмилу Бондареву; заведующего детского сада № 456 Любовь Громыко; заведующего детского сада № 424 Надежду Уварову.
«За преданность профессии» городские власти наградили учителя физики гимназии № 8 Владимира Поля и учителя физики школы № 91 с углублённым изучением отдельных предметов Василия Сбродова.
Заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Ольга Бабченко получила почётную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации за заслуги в сфере образования и добросовестный труд.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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