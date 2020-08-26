На ЕКАД произошло смертельное ДТП

13:55 | 27.08.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня, 27 августа, на 65-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги Hyundai совершил наезд на пешехода. Человек переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.



Как уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в результате столкновения переход от полученных травм погиб на месте. Личность и возраст мужчины устанавливаются.



За рулём иномарки находился 29-летний мужчина со стажем вождения 10 лет. Он пояснил, что ехал по левой полосе дороги, и неожиданно из-за машины справа выбежал пешеход. Водитель попытался затормозить, но наезда избежать не удалось.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»