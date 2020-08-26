Одного убили и сожгли, а другого жестоко избили: жители Серова обвиняются в двух преступлениях

13:28 | 27.08.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Два жителя Серова обвиняются в умышленниом причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также в покушении на убийство ещё одного человека.



По данным следствия, 11 августа этого года обвиняемые 1977 и 1994 г.р., возле заброшенных гаражей на улице Народной избили мужчину, с которым вместе распивали спиртные напитки. От полученных травм собутыльник скончался. Чтобы скрыть преступление обвиняемые решили сжечь тело погибшего и перенесли тело в овраг. Очевидцем происходящего оказался ещё один собутыльник, но принимать участие в сокрытии трупа он отказался и заявил, что сообщит о произошедшем в правоохранительные органы.



Тогда обвиняемые попытались убить и его – избили его и скинули в заполненную водой овощную яму, расположенную в гараже. К счастью, мужчина выжил. Придя в сознание, он не стал подавать признаков жизни при нападавших, из-за чего те посчитали, что мужчина скончался. Когда преступники ушли с места происшествия, потерпевший обратился в полицию.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Уже допрошен ряд свидетелей и назначен комплекс необходимых экспертиз.



«Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами представителей следствия и заключил обвиняемых под стражу»,- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»