Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале продолжает расти

13:02 | 27.08.2020

Фото: РИА Новости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, составляет 0,94 (вчера – 0,93).



Напомним, рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 24 августа – 127; 25 августа – 116; 26 августа – 122; 27 августа – 119. Сумма – 484.



Дата – количество заболевших: 20 августа – 139; 21 августа – 124; 22 августа – 121; 23 августа – 129. Сумма – 513.



Rt – 484/513 = 0,94.



За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 119 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24839 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19744. Зафиксировали ещё три случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 435.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»