В РФ за сутки выявили 4 711 новых случаев COVID-19

12:47 | 27.08.2020

Фото: inform.kz

За последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 6 411 человек.



Больше всего новых заражённых в Москве (637 человек), Санкт-Петербурге (184) и Московской области (148).



Всего на сегодняшний день в России выявлено 975 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровел 792 561 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»