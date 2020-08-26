Новости дня
12:42 | 27.08.2020
Фото: АГН «Москва»
Больше половины новых заражённых коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 119 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24839 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19744. Зафиксировали ещё три случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 435.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:33 | 27.08.2020
Готовность Пермского края к отопительному сезону составляет 85%
14:27 | 27.08.2020
В Свердловской области отметят День пенсионера
13:55 | 27.08.2020
На ЕКАД произошло смертельное ДТП
13:28 | 27.08.2020
Одного убили и сожгли, а другого жестоко избили: жители Серова обвиняются в двух преступлениях
13:08 | 27.08.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,8%
13:02 | 27.08.2020
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале продолжает расти
12:47 | 27.08.2020
В РФ за сутки выявили 4 711 новых случаев COVID-19
12:39 | 27.08.2020
В Перми в ночное время ограничат движение транспорта на участке Комсомольского проспекта
12:37 | 27.08.2020
В Пермском крае подтверждено 58 случаев COVID-19
12:37 | 27.08.2020
Число умерших свердловчан с COVID-19 достигло 435
12:34 | 27.08.2020
В Свердловской области выявили ещё 119 случаев коронавируса
12:23 | 27.08.2020
В Перми с 1 сентября будут продлены несколько автобусных маршрутов
12:19 | 27.08.2020
В Прикамье состоится первая Межрегиональная туристическая ярмарка
12:15 | 27.08.2020
Под Екатеринбургом стартовал форум «Армия-2020»
12:14 | 27.08.2020
Благодаря нацпроекту в 17 медучреждений Прикамья поставят современное эндоскопическое оборудование
12:08 | 27.08.2020
28 августа в Индустриальном районе Перми откроется городская сельскохозяйственная ярмарка
11:56 | 27.08.2020
В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Красных Командиров
11:03 | 27.08.2020
Минздрав Свердловской области изменил правила тестирования на COVID-19
10:18 | 27.08.2020
100 млн рублей в год потребуется на содержание Шарташа в Екатеринбурге
09:56 | 27.08.2020
При помощи автовышки в Екатеринбурге с тополя сняли кошку
09:39 | 27.08.2020
В Новоуральске без вести пропал 43-летний мужчина
09:16 | 27.08.2020
В центре Екатеринбурга «похитили» женщину
00:27 | 27.08.2020
«Урал» потерпел поражение в игре с «Ростовом»
20:54 | 26.08.2020
В Нижнем Тагиле из элитного бутика украли сейф и 107 шуб
20:42 | 26.08.2020
Александринская горно-рудная компания начала разработку нового горизонта на руднике «Чебачье»
20:06 | 26.08.2020
В Свердловской области проведено 8170 исследований проб на коронавирус
20:00 | 26.08.2020
Операторам по обращению с ТКО в Свердловской области возместили убытки после пандемии
19:36 | 26.08.2020
В Свердловской области во время пандемии снизился уровень подростковой преступности
19:17 | 26.08.2020
«Среднеуральская птицефабрика» может уйти от ответственности за слив нечистот на лесной участок
18:41 | 26.08.2020
Более 100 автобусов в Свердловской области не соответствуют требованиям безопасности
18:01 | 26.08.2020
Юные игроки «Урала» выиграли «Кубок будущих легенд»