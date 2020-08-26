В Свердловской области выявили ещё 119 случаев коронавируса

12:34 | 27.08.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 119 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24839 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+68), Алапаевска, Артемовского, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Тавдинского городского округа.



Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 237. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19744. Зарегистрировано ещё три случая смерти больных COVID-19. Всего скончались 435.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»