В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Красных Командиров

11:56 | 27.08.2020

В Екатеринбурге строители продлили закрытие движения транспорта по улице Красных Командиров от дома № 118 до дома № 130. На этом участке проводится плановый ремонт теплотрассы.



Все работы на месте продлятся до 30 сентября. На это время движение транспорта будет направлено по улицам Таганской, Даниловской и Ползунова.



Автовладельцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»