В Екатеринбурге по решению суда убрали ограждения мешающие парковке автомобилей

10:47 | 27.08.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге по решению суда произведён демонтаж оградительных конструкций, установленных на придомовой территории одного из домов в микрорайоне ЖБИ. Сделать это обязали жилищно-эксплуатационную контору (ЖЭК).



На исполнение в Кировское районное отделение судебных приставов г. Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный лист об обязании жилищно-эксплуатационной конторы демонтировать металлические оградительные конструкции в виде металлических столбиков и закрывающихся на замок блокираторов типа «лягушка». Освободить от указанных конструкций надлежало участок около дома № 9 по Сиреневому бульвару.



Судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство, о чём был проинформирован представитель ЖЭК. Ему были вручены требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об уголовной ответственности в соответствии со статьей 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Однако ЖЭК не исполнил решение суда установленный в срок. После чего судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.



Кроме того, председатель ЖЭК предупрежден, что в случае неисполнения решения суда будет составлен протокол по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), предусматривающей наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.





Спустя 5 дней должник исполнил решение суда в полном объеме. Судебным приставом-исполнителем составлен акт совершения исполнительных действий. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа. Теперь жильцы дома могут свободно парковаться.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»