При помощи автовышки в Екатеринбурге с тополя сняли кошку

09:56 | 27.08.2020

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге с верхушки тополя возле дома на Черноярской, 6 зооспастель при помощи автовышки поздним вечером снял домашнюю кошку.



«Без автовышки ситуация была безнадежной: кошка ушла на самый верх одного из тонких стволов, отросших на месте старого спила, при этом дерево было явно аварийным – изобиловало отмершими ветвями, а на стволе во многих местах имелись гнилые мокнущие участки»,- рассказали в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге».



Отмечается, что кошка не хотела сдаваться и едва не выпрыгнула вниз из люльки, но сейчас её здоровью уже ничего не угрожает.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»